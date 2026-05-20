HBOの新作ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」にジニー・ウィーズリー役で出演するグレイシー・コクランが、シーズン1限りで降板することが明らかになった。同ドラマは今冬に配信開始予定だが、続編となるシーズン2「ハリー・ポッターと秘密の部屋」には出演しないという。 【写真】“ヒロイン”に成長するはずが…ジニー役を降板したグレイシー・