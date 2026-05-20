大根の収穫を体験した高校生香川県坂出市神谷町 学校給食のメニュー開発に取り組む高校生が20日、坂出市の給食センターを見学しました。 坂出第一高校食物科の3年生約60人が坂出市学校給食センターを訪れ、調理室を見学しました。 （見学中の高校生）「口の中、『給食の口』になってる。めっちゃ食べたい」 香川県坂出市では地元の野菜や果物などの魅力を広く知ってもらおうと、2022年か