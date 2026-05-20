【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#52【連載初回はこちら】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらないアルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）◇◇◇1988年に発売されたアルバム。「88年って、解散後じゃねえか」という指摘はごもっとも。当時はレコードからCDの移行時期。これまで紹介してきたオリジナルアルバムのCD化にともない、それらには収録されていないシングル曲など