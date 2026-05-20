東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のフードスーベニアが2026年7月7日（火）より登場します。今回は、「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り）」と、対象のメニューにプラスして購入できる「スーベニアプレート」を紹介します！ 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」ミルクティーショートケー