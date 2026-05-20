◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２０日、美浦トレセン重賞初制覇となったスプリングＳ以来、約２か月ぶりの実戦となるアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は初コンビとなるダミアン・レーン騎手を背にＷコースで併せ馬。ジオセントリック（５歳２勝クラス）を３馬身半追走すると、道中はやや頭を上げるシーンはあったが、折り合いはスムーズ。最