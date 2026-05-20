◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）２０２５／２６▽準決勝日テレ東京Ｖ３―１メルボルンＣ（２０日、韓国・水原）女子プロサッカーＷＥリーグの日テレ東京Ｖは、ＡＷＣＬ準決勝でメルボルンＣ（オーストラリア）に３―１で勝利し、決勝に進んだ。決勝はネゴヒャン（北朝鮮）と水原（韓国）の勝者と、２３日に対戦する。試合を通じて雨が降り注ぐ中、日本勢初の優勝を目指す日テレ東京Ｖは序盤からゴールを重ね