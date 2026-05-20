香港のアベニュー・オブ・スターズを訪れた観光客。（資料写真、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港5月20日】中国香港特別行政区の観光発展局がこのほど発表した1〜4月の訪問客数は前年同期比15％増の延べ約1852万人となった。うち本土からの人数は18％増の約1418万人、本土以外からは8％増の約434万人だった。4月は前年同月比10％増の約422万人、本土からは10％増の約310万人となった。