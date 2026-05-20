◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２０日・京セラＤ）リーグ３連覇を狙うソフトバンクは試合前まで４１試合を消化して２０勝２１敗の借金１。リーグ連覇にを達成した昨季も４１試合消化時点では、１９勝２０敗２分けの借金１だった。試合前に取材に応じた小久保監督は「中身が全然違う。去年は野手で今年は投手がいない」とチーム状況を比較。昨季は主力野手に故障者が続出したが、今年は投手陣が先発、リリーフともに