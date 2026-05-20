アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第4弾が公開された。【一覧】1st写真集の表紙全4種公開今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。本写真集では“彼女感”を意識して撮影に臨んだやんちゃん。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽し