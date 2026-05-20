ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は20日、2軍で3試合連続猛打賞など4試合で打率・667と絶好調の柳町達外野手（29）に言及した。「そうだね。ヒットがね。まあもともと、そのくらい計算できていた。やることをしっかりとやっている」昨季は最高出塁率のタイトルを獲得したが、今季は打率・208と低調で今月12日に出場選手登録を抹消されていた。浮上には欠かせないキーマンの一人。指揮官は「近々戻ってくると思いますよ」