宮崎県警本部宮崎県警は20日、1977年に所在が分からなくなり、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとされていた70代の男性を国内で発見したと明らかにした。拉致の事実はなかったとしている。家族の要望で氏名や詳しい年齢は公表していない。警察庁によると、拉致の可能性が排除できない行方不明者は全国で869人となった。県警によると、家族から行方不明届を受け捜査していた。昨年11月に見つかり、捜査員が面会するなど