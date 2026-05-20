WBCをパブリックビューイングで観戦するファン＝3月、東京都墨田区スポーツ庁と総務省は20日、動画配信事業者の台頭が進むスポーツ中継の在り方について議論する有識者会議の第1回会合を東京都内で開いた。議事の大半は非公開で行われ、スポーツ庁によると、日本野球機構（NPB）が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で地上波中継が実現しなかった経緯を説明した。有料配信による収益確保と、幅広く視聴できる環境