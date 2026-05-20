東京・渋谷のスクランブル交差点を歩く訪日客＝4月政府観光局は20日、4月に日本を訪れた外国人客は前年同月に比べ約21万7千人（5.5％）減となる推計369万2200人だったと発表した。英国が13.8％減の5万9900人となるなど、欧州を中心に前年を下回った国が多い。中東地域は21.4％減だった。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃上昇が一因とみられる。日中関係悪化に伴う中国客の落ち込みも続いている。前年同月比でマイナスを