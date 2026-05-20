フリーマン家の温かい1ショットが公開されました。ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻・チェルシーさんが自身のInstagramで20日に投稿した写真には、現地4月21日に誕生が発表された長女ロンドンちゃんと愛猫のチャンプの写真。チャンプは2024年末に保護猫施設から譲り受け、長男のチャーリーくんがお父さんに直接交渉しフリーマン家の一員に。名前の由来は「ワールドシリーズが終わって3日後だからそれしかない」とドジャー