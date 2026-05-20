韓国を訪れていた高市首相は２０日、政府専用機で羽田空港に到着し、帰国した。日韓首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、李在明（イジェミョン）大統領の出身地・安東アンドンを訪問した。１９日の首脳会談後、首相はメガネの生産が盛んな福井県鯖江市のフレームを李氏にプレゼントした。その場で試着するため李氏が自身のメガネを外すと、首相がこれを借用し、２人そろってメガネ姿で記念撮影に興じる一幕もあった。李