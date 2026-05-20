日本モーターボート競走会は20日、末永和也（27＝佐賀）が21日から2カ月間の出場停止処分（整備規定違反）となり、これに伴い「第53回ボートレースオールスター」（26〜31日、浜名湖）と「第36回グランドチャンピオン」（6月23〜28日、鳴門）の両SGが出場取り消しになったと発表した。6月8〜13日のG1尼崎74周年記念にも出場できない。また出場停止期間が選考期間と重複するSG、プレミアムG1、G2ボートレース甲子園も出場できな