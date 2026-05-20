乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の先行カットが20日、公開された。今回公開されたのはドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した際に撮影された1枚。写真集では“彼女感”を意識して撮影に挑んだやんちゃんがまさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうようなカットとなった。「写真集を