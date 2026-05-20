AIRDO（エア・ドゥ）は、北海道日本ハムファイターズが6月30日から7月16日にかけて開催する「WE LOVE HOKKAIDO ＆ FIGHTERS SERIES 2026」に協賛する。6月19日から7月16日までの試合開催日には、客室乗務員が全路線全便（ロコンジェット北海道を除く）の機内サービス時に「WE LOVE HOKKAIDO ＆ FIGHTERSレプリカユニフォーム」を着用する。札幌/千歳・帯広の空港係員と札幌/千歳・旭川・函館・帯広の各空港の整備士も出迎え・見送