スカイマークは、客室乗務職と地上旅客職が着用する名札について、従来の苗字表記に加えてイニシャル表記を選択できる制度を導入する。カスタマーハラスメントへの対応策として、従業員が安心して働ける環境の整備と、インターネットやSNSによる意図しない個人特定リスクの低減を目的としている。客室乗務職は6月1日から開始し、地上旅客職は準備が整い次第、順次導入する。