山形県内ではきょうもクマの目撃情報が相次いでいます。米沢市では高校の近くでクマが目撃され市や警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】身近に迫り続けるクマの脅威きょうは高校や団地の近くなどでクマ出没親子とみられる2頭の目撃情報も（山形） 米沢市と警察によりますと、きょう午前５時過ぎ米沢市太田町で散歩中の男性から「クマが道路を横切っていた」などと通報がありました。 目撃されたクマは１頭で体長