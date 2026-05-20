山本の現状を米メディアが懸念材料として挙げた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間5月19日、敵地でのパドレス戦に5−4で勝利し、ナ・リーグ西地区首位に返り咲いた。ただ、先発のエメ・シーハンは2発を浴びるなど4回5安打4失点という内容だった。【写真＆動画】山本由伸が見せた「ニンジャのような一面」華麗なキャッチングの実際のシーン同地区対決3連戦の初戦は0−1で敗れたドジャース。今季は打線が思うように得点でき