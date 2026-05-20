札幌市保健所は２０２６年５月２０日、札幌市厚別区の飲食店で食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは札幌市厚別区の「手羽おやじシンサツＢＬＯＣＫ店」です。５月１３日、札幌市に住む男性から「５月５日午後７時ごろに、厚別区内の飲食店を２４人で利用したところ、そのうち１０人が下痢、腹痛、発熱などの症状があり、１人は病院診断でカンピロバクターによる食中毒と診断された」と札幌市保健所に連絡