石川佳純がメジャーの舞台で始球式を務めた(C)Getty Images卓球の元日本代表で五輪で3大会連続メダルに輝いた石川佳純さんが現地時間5月19日、ペトコ・パークで行われたパドレスードジャース戦で始球式を務めた。【写真】マウンドでの立ち姿が…美しい石川佳純、メジャーの舞台で始球式石川は公式インスタグラムで「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。