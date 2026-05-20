大谷を間近で見ているからこそ、ベッツは偉才に対する反響に思うところがある(C)Getty Imagesこの春、大谷は打撃面で苦しんだ。投手としては、計7先発（44.0イニング）を消化し、防御率0.82、WHIP0.79、奪三振率10.32、被打率.161と圧巻のスタッツを記録。まさしくエース級の働きを見せたものの、打者としては苦心。この5月もドジャース移籍初の“連休”を用いた現地時間13日まで、打率.150、1本塁打、出塁率.261、長打率.250