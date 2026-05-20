国民のスポーツを見る機会の確保について検討するため、スポーツ庁と総務省の有識者会議が開かれました。スポーツの放映をめぐっては、今年3月に開催された野球のWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックが独占配信となったことから、国民のスポーツを見る機会について懸念の声があがっていたため、スポーツ庁などが有識者から意見を聞く会議を設置し、第1回が開かれました。日本オリンピック委員会や日本野球機構などから高騰す