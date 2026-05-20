プロボクシング元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が手がける興行「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ８」（６月６日、愛知県国際展示場）に出場を予定している元世界３階級制覇王者ジョンリール・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が日本時間２０日までに自身のＳＮＳで「今、あなた（興毅氏）が直面している困難な状況にかかわらず、私はあなたのファイターとして、あなたを支え続けることを知ってほしい」などと“エール”を送った