◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの矢沢宏太投手が、試合前練習中にブルペン入り。カーブ、スライダー、チェンジアップも交え約２０球のピッチングを行った。２４年に１７試合に登板した左腕も、昨季は野手のみの出場。今季もキャンプから一貫して野手としてプレーしてきたが「ブルペン入るぞって、加藤さん（投手コーチ）に言われたんで。（いつ以来？）エスコンだったらこうやって取材さ