3児の母でタレントの小倉優子（42）が、20日までに「10分レシピ」と題し、自身のブログを更新。10分で作った“スタミナ”夜ごはんメニューを披露した。【写真】「ご飯が何杯でも進みますね！」小倉優子が“10分で作った”ポークソテー小倉は「今夜は、ポークソテー」「10分メニューです」と紹介。「次男はナイフとフォークで食べたい！と言ったので、このままに」「長男と三男は、カットしました」「一番大きなお肉は、長男に