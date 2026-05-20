「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースは同点の九回１死からマンシーがＡＢＳチャレンジで四球をもぎ取って出塁。走力に定評のあるコールが代走に送られた。マウンドには難攻不落の剛腕守護神ミラー。次打者パヘスへ２球目を投じる直前、コールがスタートを切った。「相手投手ごとにスカウティングレポートがあって何を狙うべきか、どんな状況かを把握している。ミラーはとにかくタフな投手だか