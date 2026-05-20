国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスは２１日から４日間、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ（６７３２ヤード、パー７２）で行われる。米ツアーを主戦場とし、スポット参戦する古江彩佳（富士通）は２０日、プロアマ戦で最終調整した。今季の国内ツアー出場は３月の台湾ホンハイ・レディース（３位）以来で、日本国内開催の試合は初出場となる。古江は「久しぶりに帰って来られたのはうれしい」と笑顔。大会主催のブリヂストン