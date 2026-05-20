Ｊ１横浜Ｍは２０日、昨年７月５日の明治安田Ｊ１・横浜ＦＣ戦で発生した一部サポーターによる違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表し、事案の内容についてクラブの公式ホームページで報告した。試合当日１６時１５分ごろ、ニッパツ三ツ沢球技場場外で、一部サポーターが規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒とロケット花火を複数回発射・投げ入れる事案が発生。これにより「キッチンカー付