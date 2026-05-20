元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する木佐彩子（５４）が２０日、うっかりぶりをＳＮＳで明かした。インスタグラムで「ＯＭＧＯｈＮｏ今朝コーヒーカップを取ろうと棚を開けたらさかの光景がぁぁぁ昨夜作って冷蔵庫に入れたはずの麦茶が三度見しました何故あなたはそこに！？」とカップやグラスなどと並び、麦茶ポットに入った麦茶がど〜んと置かれた写真をアップ。「そこまで今マルチタ