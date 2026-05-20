歌手の氷川きよし（４８）が２０日、都内で行われた「２０２６年ＪＡＳＲＡＣ賞」の表彰式に出席した。同賞は、音楽配信やカラオケ、ＣＭなど、前年度にＪＡＳＲＡＣからの著作物使用料の分配額が多かった作品の作詞者・作曲者・音楽出版社の功績をたたえて表彰するもの。今年は３人組ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の「ライラック」が金賞、歌手の美空ひばりさんの「川の流れのように」が銀賞、ヒップ