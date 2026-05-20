アジア大会のサッカー女子の試合会場になる岐阜市の陸上競技場で20日、爆弾テロに備えた訓練が行われました。訓練は「ヒマラヤスタジアム岐阜」に爆弾が仕掛けられ、試合中止を求める脅迫があったという想定で、観客役を安全な場所に避難させました。防護服で身を固めた警察の爆発物処理班が到着し、不審物にＸ線を当てて中身を調べたあと撤去しました。岐阜北警察署の警備課長：「国内外のお客さまが大勢いらっしゃる