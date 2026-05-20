東海地方でも女子大学の共学化の動きが広がる中、名古屋の椙山女学園は「女子教育の堅持」を宣言しました。椙山女学園大などを運営する学校法人椙山女学園は、「女性のための学びの維持は私たちの使命」などとする「女子教育宣言」をウェブサイトに掲載しました。先月、ともに名古屋の「女子大御三家」とされた金城学院大が、2029年4月をめどに共学化を検討すると明らかにし、学校の内外から不安の声が寄せられたため、改め