SEVENTEENのディエイトが、音楽を超えてファッション、デザイン、アートまで網羅する“アーティスト・ディエイト”としての存在感を証明した。5月20日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ディエイトは世界的な権威を誇る『AD（Architectural Digest） China』5月号のカバーモデルに抜擢された。【写真】ディエイト、“史上最年少”で世界的マガジンの表紙に！特に、ディエイトは同誌史上“最年少カバースター”とし