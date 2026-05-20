【モデルプレス＝2026/05/20】女優の本田望結が5月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露し、話題となっている。【写真】21歳子役出身女優「どんどん綺麗になっていく」レイヤーカットで印象ガラリ◆本田望結、レイヤーカットヘア公開本田は「レイヤー」とつづり、動画を投稿。グレーのカーディガンをきた本田は、目の上で切り揃えられたシースルーバングに、レイヤーの入った肩あたりまでのセミロングヘアの毛先を