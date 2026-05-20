BIGBANGのSOL（テヤン）が、恋愛リアリティ番組『私はSOLO』の熱心な視聴者であることを明かした。5月19日、YouTubeチャンネル『Psick Univ』に公開された動画にSOLが出演し、MCたちとさまざまなトークを繰り広げた。【写真】ベビーカーを引く姿まで…SOL、家族との日常動画内でSOLは、「SOLのアルゴリズムが気になる」というMCの質問に対し、「僕のアルゴリズムは、科学分野の映像やEBSのドキュメンタリー、ドキュメンタリー番組