チャンネル登録者112万人を抱える人気YouTubeチャンネルが、削除されることになった。きっかけは、『鬼滅の刃』関連動画だった。【画像】『鬼滅の刃』酷似の韓国ゲーム、サービス終了へ韓国の“吹き替えユーチューバー”として知られるユ・ジュンホは5月19日、自身のYouTubeチャンネルのコミュニティを通じて、「現在このチャンネルは2026年5月20日に削除される予定です」と知らせた。ユ・ジュンホによると、『鬼滅の刃』の吹き替