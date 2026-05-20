クリスピー･クリーム･ドーナツは、ジェイアール名古屋タカシマヤ店限定「クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋」の新商品として、『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 レモン&あんバター』と『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 ピーチ&バニラ』を、2026年5月27日から期間限定で販売する。【名古屋限定の“フルーツドーナツ”2種発売】◆『クリスピー･クリーム･プレミアム 名古屋 レモン&あんバター』【販