栃木県・上三川町で5月14日、16歳の少年4人が農業法人を経営する一家の邸宅に侵入し、母親が殺害され同居する息子2人も大怪我を負った強盗殺人事件。15日にまでに実行役と見られる少年4人が逮捕されたのち、彼らに指示を出していたとして17日に逮捕されたのは、横浜市在住の夫婦、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結（みゆう）容疑者（25）だった。【写真を見る】ヘソピアスをあらわに、ヒョウ柄の肩出しトップス姿でダンスする美結