テーマは「メルセデスの交差点」 Mercedes-Benz Studio Tokyo Mercedes-Benz Studio Tokyoは、メルセデス・ベンツ社がグローバルに展開するプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として誕生。このプロジェクトは世界の主要都市において、ブランドの価値観や世界観をより身近に体感できる場を展開する取り組み。これまでにドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンで展開されており、Merc