フランスの洗練された感性を落とし込んだフレグランスブランド「LOEUVRE（ルエヴル）」が、日本初となるPOPUP STOREを渋谷PARCOで開催♡ これまでEC限定で展開されていたビューティーアイテムを実際に手に取れる貴重な機会として、早くも注目を集めています。香りだけでなく、フォルムや世界観までも楽しめる“アート作品”のような体験をぜひ味わってみてください。 LOEUVREが届ける芸術的な香り