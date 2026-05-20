たまごっちの公式サイトが20日に更新され、昨年7月に発売された最新機「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」において、特定の条件下で不具合が発生することを報告し、謝罪した。30さい以上まで成長したたまごっちが死亡する際に「大往生」として特別な演出が発生するが、特定の年齢帯まで成長したたまごっちが死亡した場合にこれらの演出が表示されないことがあるという。同サイトで「Tamagotchi Paradiseにおいて、3