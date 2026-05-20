NHKの井上樹彦会長（68）が20日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、この日、スポーツ庁と総務省は合同で有識者会議での検討がスタートした、国民的関心の高いスポーツイベントを国民が幅広く視聴できるよう定めた「ユニバーサルアクセス権」の導入についてNHKとしての見解を示した。松本洋平文部科学相は19日の閣議後の記者会見で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放送権について主催者側