◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）10日目まで8勝2敗で6人が並ぶ、大混戦模様となっている夏場所。前日まで首位に並んでいた東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）は、東前頭10枚目の朝乃山（32＝高砂部屋）と対戦した。 過去1勝4敗と苦手にしている相手。この日も体格に勝る朝乃山のパワーに押し込まれ、そのまま土俵を割るか…と思わせたところで華麗に身をかわすと、相手の方が先に土俵を割ってバッタリと