現役最高齢の歌舞伎俳優・市川寿猿（いちかわじゅえん）さんが5月20日、96歳の誕生日を迎え、自身のX（旧Twitter）でファン想いを伝えました。【写真を見る】【 芸歴92年・市川寿猿 】96歳の誕生日に自身のXで意気込み発信「私生活では塩分と糖分を控えたリハビリ」現役最高齢の歌舞伎俳優寿猿さんは「皆様、お元気でお過ごしでしょうか。今年もまた無事に誕生日を迎え、96歳になりましたことをご報告申し上げます。皆様の長年の