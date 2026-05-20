ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は20日のオリックス戦の試合前に取材対応し、19日の同カードで左足に打球を受けた大津亮介投手（27）について出場選手登録抹消はしない見通しを語った。「来週どうしようかと思われたけど、腫れが引いていて、（抹消は）ないです。今のところ一週間飛ばしなどは考えていない」大津は2回に打球が当たったものの、6回2失点と粘りの99球だった。チームは開幕ローテーションから右肘コンディ