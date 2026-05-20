解散を命じられた世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の清算手続きで、高額献金被害などの申告の受け付けが20日から始まりました。旧統一教会をめぐっては、ことし3月、東京高裁が解散を命じたことを受け、教団の清算手続きが進められています。高額献金の被害者らの救済にあてる財産として、清算人は先月、少なくとも400億円の預貯金を保全したと明らかにしていますが、20日から被害の申告をオンラインか書面の郵送で受け付けていま