森ビル辻慎吾 社長「率直に言って、都市づくりの仕事は心底面白い。私が常に考えていたのは、都市はどうあるべきか。東京の地力を高めるために何が必要なんだということです」不動産大手の森ビルは辻慎吾社長が来月退任し、会長に就任する人事を発表しました。社長の交代は15年ぶりです。辻氏は2011年、創業家以外からは初めて社長に就任し、「虎ノ門ヒルズ」や「麻布台ヒルズ」などの再開発に携わってきました。後任には、